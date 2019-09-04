Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс Звезда, который располагается в приморском городе Большой Камень.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.Российский и индийский лидеры прибыли на "Звезду" на катере "Ураган".Данный визит запланирован в рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке. Моди присутствует на нем в качестве гостя.Ранее на своей странице в Twitter премьер-министр Индии опубликовал сообщение на русском языке, в котором констатировал свое прибытие во Владивосток.