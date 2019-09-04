Разговоры об изменении Конституции Белоруссии ходят уже давно. Президент республики Александр Лукашенко намерен передать власть, но сохранить гарантии для себя и своей семьи, уверены политологи.
Разговоры об изменении Конституции Белоруссии ходят уже давно. Президент республики Александр Лукашенко намерен передать власть, но сохранить гарантии для себя и своей семьи, уверены политологи.
Изменения в основном законе страны глава государства
анонсировал еще в прошлом году. Но до сих пор никакой конкретики Лукашенко не
озвучил, отмечает "Дойче Велле".
Для участия Батьки в президентских выборах-2020 нет никаких
преград, отметил политический аналитик Владимир Мацкевич. Значит, причина
изменений Конституции в чем-то другом, предположил политолог.
По его мнению, Лукашенко может пойти на этот шаг из-за
интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Мацкевич не исключил, что в
обновленном основном законе страны появятся положения о приоритет
"общесоюзного" законодательства над республиканским. Фактически, это
значит присоединение к России, уверен эксперт.
В свою очередь, бывший судья Конституционного суда
Белоруссии Михаил Пастухов полагает, что белорусский лидер таким образом
готовится к уходу в отставку. "Лукашенко хочет обеспечить мягкий транзит
своей власти", – пояснил он.
Белорусский лидер говорил, что "навластвовался" и
хочет передать часть президентских полномочий другим органам власти.
"Возможно, новая конституция будет гарантировать после его ухода
определенные привилегии – например, что-то вроде статуса "елбасы" в
Казахстане, а также обеспечит приход правильного преемника", – сказал
Владимир Мацкевич.
Одним из вероятных преемников считается его
старший сын, 43-летний Виктор. Эксперты не исключают, что в дальнейшем он может
передать власть своему младшему брату Николаю, которому на днях исполнилось 15
лет. Сильны позиции и у людей не из семьи белорусского лидера – министра
иностранных дел Владимира Макея и главы верхней палаты белорусского парламента
Михаила Мясниковича.