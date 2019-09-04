Разговоры об изменении Конституции Белоруссии ходят уже давно. Президент республики Александр Лукашенко намерен передать власть, но сохранить гарантии для себя и своей семьи, уверены политологи.

Разговоры об изменении Конституции Белоруссии ходят уже давно. Президент республики Александр Лукашенко намерен передать власть, но сохранить гарантии для себя и своей семьи, уверены политологи.Изменения в основном законе страны глава государстваанонсировал еще в прошлом году. Но до сих пор никакой конкретики Лукашенко неозвучил, отмечает "Дойче Велле".Для участия Батьки в президентских выборах-2020 нет никакихпреград, отметил политический аналитик Владимир Мацкевич. Значит, причинаизменений Конституции в чем-то другом, предположил политолог.По его мнению, Лукашенко может пойти на этот шаг из-заинтеграции с Россией в рамках Союзного государства. Мацкевич не исключил, что вобновленном основном законе страны появятся положения о приоритет"общесоюзного" законодательства над республиканским. Фактически, этозначит присоединение к России, уверен эксперт.В свою очередь, бывший судья Конституционного судаБелоруссии Михаил Пастухов полагает, что белорусский лидер таким образомготовится к уходу в отставку. "Лукашенко хочет обеспечить мягкий транзитсвоей власти", – пояснил он.Белорусский лидер говорил, что "навластвовался" ихочет передать часть президентских полномочий другим органам власти."Возможно, новая конституция будет гарантировать после его уходаопределенные привилегии – например, что-то вроде статуса "елбасы" вКазахстане, а также обеспечит приход правильного преемника", – сказалВладимир Мацкевич.Одним из вероятных преемников считается егостарший сын, 43-летний Виктор. Эксперты не исключают, что в дальнейшем он можетпередать власть своему младшему брату Николаю, которому на днях исполнилось 15лет. Сильны позиции и у людей не из семьи белорусского лидера – министраиностранных дел Владимира Макея и главы верхней палаты белорусского парламентаМихаила Мясниковича.