Главный внештатный
специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн назвал ключевые факторы,
провоцирующими развитие онкологии. По его словам, главные причины развития рака
– это курение, чрезмерное употребление алкоголя и вирус папилломы
человека.
Главный внештатный
специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн назвал ключевые факторы,
провоцирующими развитие онкологии. По его словам, главные причины развития рака
– это курение, чрезмерное употребление алкоголя и вирус папилломы
человека.
Также онкологические заболевания могут быть вызваны химическими
веществами, например, асбестом или красителями. В некоторых случаях
развитию рака способствует большое количество красного мяса в рационе. При этом
не последнюю роль в вопросе развития онкологии играет и образ жизни,
сообщает
"Мы должны понимать, что
примерно 15% – это наш генотип, а все остальное – это наш образ
жизни, который мы с вами ведем", – заявил Андрей Каприн. Он
подчеркнул, что эти выводы доказаны исследованиями Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ).
Как писали "Дни.ру", ученые из Германии пришли к выводу о том, что
люди, которые потребляют избыточное количество
витаминов B6, B9 и B12, наиболее склонны к заболеванию раком легких. Отметим, ранее в список опасных
продуктов попал и сыр. То, что молочный продукт может стать , в августе этого года заявили американские ученые.
Также являются низкий иммунитет,
хронические заболевания, неблагоприятная экология, плохое питание и солнечные
лучи. Важную роль для поддержания здоровья играет и физическая активность
человека.