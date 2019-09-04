Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн назвал ключевые факторы, провоцирующими развитие онкологии. По его словам, главные причины развития рака – это курение, чрезмерное употребление алкоголя и вирус папилломы человека.

Главный внештатныйспециалист-онколог Минздрава Андрей Каприн назвал ключевые факторы,провоцирующими развитие онкологии. По его словам, главные причины развития рака– это курение, чрезмерное употребление алкоголя и вирус папилломычеловека.Также онкологические заболевания могут быть вызваны химическимивеществами, например, асбестом или красителями. В некоторых случаяхразвитию рака способствует большое количество красного мяса в рационе. При этомне последнюю роль в вопросе развития онкологии играет и образ жизни,сообщает"Мы должны понимать, чтопримерно 15% – это наш генотип, а все остальное – это наш образжизни, который мы с вами ведем", – заявил Андрей Каприн. Онподчеркнул, что эти выводы доказаны исследованиями Всемирной организацииздравоохранения (ВОЗ).Как писали "Дни.ру", ученые из Германии пришли к выводу о том, чтолюди, которые потребляют избыточное количествовитаминов B6, B9 и B12, наиболее склонны к заболеванию раком легких. Отметим, ранее в список опасныхпродуктов попал и сыр. То, что молочный продукт может стать , в августе этого года заявили американские ученые.Также являются низкий иммунитет,хронические заболевания, неблагоприятная экология, плохое питание и солнечныелучи. Важную роль для поддержания здоровья играет и физическая активностьчеловека.