Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства во внутренние дела России пригласит на Охотный Ряд посла США Джона Хантсмана и руководство Дойче Велле. Ранее в аккаунтах американского диппредставительства появился подробный маршрут несанкционированного шествия 3 августа.

Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства во внутренние дела России пригласит на Охотный Ряд посла США Джона Хантсмана и руководство "Дойче Велле". Ранее в аккаунтах американского диппредставительства появился подробный маршрут несанкционированного шествия 3 августа.На втором заседании комиссии парламентарии обсудилиприглашение в Госдуму для дачи объяснений посла США в России Джона Хантсмана ируководства телерадиокомпании "Дойче Велле". Депутаты единогласноподдержали инициативы.Как напомнил глава комиссии Василий Пискарев, ранееамериканский посол выражал готовность объяснить появление маршрутанесогласованного ведомства в аккаунтах диппредставительства. Дипломату уженаправлялось письмо с приглашением, но из-за смены адреса офиса оно, вероятно,не было доставлено, предположил законодатель.Также комиссия приняла решение повторно пригласить наОхотный Ряд руководство "Дойче Велле". Главный офистелерадиовещательной компании ранее взял на себя ответственность за публикациюмосковского бюро.Пискарев напомнил, что "Дойче Велле"аккредитована, беспрепятственно работает в нашей стране и обязана исполнятьроссийское законодательство. В случае, если ответа от компании не последует,думская комиссия обратится в МИД за лишением аккредитации "ДойчеВелле", официальный сайт нижней палаты.Итогом работы комиссии могут стать законодательные решения,направленные на защиту суверенитета страны, заключил Пискарев.Напомним, в состав комиссии по расследованию вмешательстваво внутренние дела России вошли представители всех фракций Госдумы.Попытки манипулирования действиями людей недопустимы, уверены депутаты.