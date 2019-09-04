Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства во внутренние дела России пригласит на Охотный Ряд посла США Джона Хантсмана и руководство Дойче Велле. Ранее в аккаунтах американского диппредставительства появился подробный маршрут несанкционированного шествия 3 августа.
Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства во внутренние дела России пригласит на Охотный Ряд посла США Джона Хантсмана и руководство "Дойче Велле". Ранее в аккаунтах американского диппредставительства появился подробный маршрут несанкционированного шествия 3 августа.
На втором заседании комиссии парламентарии обсудили
приглашение в Госдуму для дачи объяснений посла США в России Джона Хантсмана и
руководства телерадиокомпании "Дойче Велле". Депутаты единогласно
поддержали инициативы.
Как напомнил глава комиссии Василий Пискарев, ранее
американский посол выражал готовность объяснить появление маршрута
несогласованного ведомства в аккаунтах диппредставительства. Дипломату уже
направлялось письмо с приглашением, но из-за смены адреса офиса оно, вероятно,
не было доставлено, предположил законодатель.
Также комиссия приняла решение повторно пригласить на
Охотный Ряд руководство "Дойче Велле". Главный офис
телерадиовещательной компании ранее взял на себя ответственность за публикацию
московского бюро.
Пискарев напомнил, что "Дойче Велле"
аккредитована, беспрепятственно работает в нашей стране и обязана исполнять
российское законодательство. В случае, если ответа от компании не последует,
думская комиссия обратится в МИД за лишением аккредитации "Дойче
Велле", официальный сайт нижней палаты.
Итогом работы комиссии могут стать законодательные решения,
направленные на защиту суверенитета страны, заключил Пискарев.
Напомним, в состав комиссии по расследованию вмешательства
во внутренние дела России вошли представители всех фракций Госдумы.
Попытки манипулирования действиями людей недопустимы, уверены депутаты.