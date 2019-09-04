Отца поющей ведущей, звезды скандально известного реалити-шоу Дом-2 Ольги Бузовой Игоря ищут сотрудники налоговой инспекции. Если родитель гламурной брюнетки так и не объявится, на него заведут уголовное дело.

Отца поющей ведущей, звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой Игоря ищут сотрудники налоговой инспекции. Если родитель гламурной брюнетки так и не объявится, на него заведут уголовное дело.