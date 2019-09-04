Отца поющей ведущей, звезды скандально известного реалити-шоу Дом-2 Ольги Бузовой Игоря ищут сотрудники налоговой инспекции. Если родитель гламурной брюнетки так и не объявится, на него заведут уголовное дело.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2019-razyskivaetsya-otec-olgi-buzovoj.html" target="_blank">Разыскивается отец Ольги Бузовой</a> - Отца поющей ведущей, звезды скандально известного реалити-шоу Дом-2 Ольги Бузовой Игоря ищут сотрудники налоговой инспекции. Если родитель гламурной брюнетки так и не объявится, на него заведут уголовное дело.
[url=https://33live.ru/novosti/04-09-2019-razyskivaetsya-otec-olgi-buzovoj.html]Разыскивается отец Ольги Бузовой[/url] - Отца поющей ведущей, звезды скандально известного реалити-шоу Дом-2 Ольги Бузовой Игоря ищут сотрудники налоговой инспекции. Если родитель гламурной брюнетки так и не объявится, на него заведут уголовное дело.