Во Владимире ГАЗель внезапно выскочила на встречную полосу и столкнулась с автомобилем. Водителя легковушки госпитализировали, а мужчина с двухлетним ребенком, сидевшие в кабине фургона, отделались ушибами.

Во Владимире "ГАЗель" внезапно выскочила на встречную полосу и столкнулась с легковушкой.Видео аварии было появилось в социальных сетях, и, судя по опубликованным кадрам, причиной ДТП стало резкое торможение фургона перед вставшим грузовиком. "ГАЗель" занесло и ее неожиданно для остальных участников движения вынесло на встречку.От мощного удара легковой автомобиль выбросило на обочину, после чего он врезался в столб. Его водитель получил травмы и был госпитализирован.Сидевшие в кабине фургона мужчина и двухлетний ребенок отделались ушибами.Как сообщили Вестям.Ru в Управлении МВД по Владимирской области, по факту ДТП проводится проверка. Там подтвердили, что водитель автомобиля ГАЗ-3302 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115.