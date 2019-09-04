Футбольный клуб ЦСКА усилился бразильским полузащитником команды Васко Да Гама Лукасом Сантосом. Новичок армейцев поделился впечатлениями от перехода в российскую команду.

Футбольный клуб ЦСКА усилился бразильским полузащитником команды "Васко Да Гама" Лукасом Сантосом. Новичок армейцев поделился впечатлениями от перехода в российскую команду."Я очень мотивирован, настроен на серьезную работу, на конкурентный футбол здесь, в России, – заявил Сантос, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА. – Постараюсь проявить все свои самые лучшие качества, чтобы принести максимум пользы армейскому клубу. И, конечно, как можно чаще радовать наших болельщиков!""Почему пришел на подписание контракта в одежде стиля милитари? Мой агент много рассказывал мне о ЦСКА, о том, что команда ассоциируется с армией. Не сказал бы, что специально хотел надеть именно милитари. Просто заглянул в свой гардероб и подумал, что эта одежда мне сегодня подойдет. Я очень рад стать частью такого великого клуба, как ЦСКА", – подытожил Сантос.Напомним, 20-летний футболист будет выступать за армейцев до декабря 2019 года. По окончании аренды "красно-синие". ЦСКА заплатил за аренду около 200 тысяч евро.