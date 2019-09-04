Анна Седокова опубликовала откровенный пост у себя на страничке в социальной сети Instagram. Сексапильная исполнительница в красках рассказала о спасении своего малолетнего сына Гектора.

Анна Седокова опубликовала откровенный пост у себя на страничке в социальной сети Instagram. Сексапильная исполнительница в красках рассказала о спасении своего малолетнего сына Гектора."Обычно, я не пишу посты, когда я очень рассерженна, потому что, как правило, выходит излишне эмоционально, но прошло 10 часов, а я все еще зла (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пояснила Анна Седокова, опубликовав видео, на котором крупным планом запечатлела сына Гектора с припухшей ручкой.Далее она рассказала, что мальчика во Франции покусал комар, ребенок расчесал место укуса, и началось воспаление. Певица заволновалась и отправилась в одну из частных московских клиник. И если к доктору у нее не оказалось претензий (тот довольно добродушно отнесся к малышу и даже разрешил немного похулиганить), то совсем иначе обстояли дела с медсестрой, которая должна была взять у Гектора кровь из пальца."Зайдя в кабинет, я сразу почувствовала неладное. Медсестра грубым голосом произнесла – "садите ребёнка лицом от себя и зажимайте ему ноги коленками". Мой счастливый ребёнок исчез сразу. У него началась паника и как следствие истерика. Не спросив ни как его зовут, ни улыбнувшись ему, она потребовала усадить его на кушетку. Мультик в телефоне не помогал и на вопрос есть ли игрушки, медсестра кинула в нас вялую надутую перчатку с непонятной нарисованной рожей ней. "Держите его" – орала медсестра", – в красках описала ситуацию певица.Кровь из пальца у ребенка не шла, он "жутко плакал", а медсестра, по словам Седоковой, давила со всей силы. Тут уже сломалась сама Анна. "Я сказала немедленно остановиться, мы быстро наклеили пластырь и ушли", – сообщила артистка.