В мире предостаточно причин для ухудшения здоровья. Большей их частью мы сами регулярно пользуемся, даже не осознавая, насколько сильно рушим естественные функции собственного организма. Российские ученые завершили многолетнее исследование и выяснили, что представляет собой серьезную опасность для детей.

В мире предостаточно причин для ухудшения здоровья. Большей их частью мы сами регулярно пользуемся, даже не осознавая, насколько сильно рушим естественные функции собственного организма. Российские ученые завершили многолетнее исследование и выяснили, что представляет собой серьезную опасность для детей.Изучение длилось целых 14 лет. Контрольные группы собирали в подмосковных лицеях №10 и №17 города Химки. Изначально, исследование стартовало в первом из них, но после было принято решение увеличить количество испытуемых.Всего в исследовании приняли участие более тысячи человек, разделенные на две группы. В одну входили те, кто обходится в повседневной жизни без электронных гаджетов, а во вторую – те, кто без них обходиться не может, Федеральное агентство новостей.Ученые пришли к неутешительным выводам. У детей, которые регулярно "зависают" в смартфонах, ухудшились слухо– и зрительно-моторные реакции. Кроме того, по словам сотрудникаФГБУН "Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН"Наталии Хорсевой, была отмечена повышенная утомляемость подопытных, а также недостаточно развитая мелкая моторика.Впрочем, как телеканал "360", не все так плохо, как кажется, и совершенно необязательно выкидывать модный гаджет подальше и надевать шапочку из фольги. Ученые успокоили, что есть способ относительно безопасного использования смартфонов."Установлено, что безопасный режим пользования (наушники, громкая связь,сообщения SMS, MMS) статистически значимо улучшают всепсихофизиологические показатели. Так происходит потому, что источникизлучения находится дальше от формирующегося детского мозга", – рассказалаНаталия Хорсева.Тем не менее, телеканал "Москва 24" – правительство всерьез порекомендовало ограничить использование телефонов в школах. По мнению Министерства просвещения, злоупотребление смартфонами может оказать на психику школьника разрушительное действие.