Певец Сергей Лазарев в очередной раз шокировал россиян до глубины души. Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте очень трогательное видео.

Певец Сергей Лазарев в очередной раз шокировал россиян до глубины души. Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте очень трогательное видео.На записи артист рыдает, не пытаясь скрыть своих эмоций. Оказалось, его так растрогала песня собственного сочинения.Он рассказал, что во время записи столкнулся с проблемой – поет и начинает плакать. Будто ком в горле встал. Говорит: "Стоп!" и в это время слышит, что режиссер тоже весь в слезах."Короче, что будет с вами, друзья, даже представить не могу... Вторая часть альбома будет слезливая... Обрыдаетесь! Премьера в ноябре", – подчеркнул музыкант.Поклонники были приятно удивлены таким проявлением эмоций. "Какой же ты все-таки уматовый парень. Спасибо за то, что ты такой искренний, ранимый, добрый и очень обаятельный!", "Сергей, я даже не представляла, что ты такой сентиментальный! Это так мило! Буду ждать с нетерпением эту песню!", "Такой трогательный!", "Буду сильно ждать ее, ибо такие песни, перенесенные через себя, мне сильно заходят. Эмоции чувствуются", – восхищались фолловеры."Сильно! А значит полностью артист погружен в песню и ее смысл! Очень круто!", – признался фанат.По данным , некоторые все-таки не смогли не сказать очередную гадость. "Смотреть на плачущего Лазарева уже невыносимо", – язвительно отметила злопыхательница.