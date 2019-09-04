По оценке специалистов, в России набирает обороты новый вид мошенничества, связанный с захватом аккаунтов в социальных сетях.

По оценке специалистов, в России набирает обороты новый вид мошенничества, связанный с захватом аккаунтов в социальных сетях. После взлома страницы злоумышленники начинают публиковать сообщения от имени жертвы и делать рассылку с просьбами о помощи. В итоге люди добровольно переводят мошенникам деньги, рассказал в интервью газете "Известия" заместитель начальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев, курирующий Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ)."В виртуальном пространстве, хотим мы этого или нет, есть излишнее доверие к автору сообщений, который тебе вроде как друг", — пояснил он.В целом же в последнее время телефонные и интернет-мошенники переориентировались с людей старшего возраста на активную и экономически состоятельную категорию людей в возрасте 30-45 лет."Старшее поколение перестало покупаться на сообщения вроде "Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда", — рассказал Артем Сычев, отметив, что, соответственно, ориентированные только на пенсионеров техники стали приносить мошенникам меньше дохода.Зато появились случаи, когда преступники совершают мошенничество, имитируя голос знакомого своей жертвы. Однако пока такой способ обмана является очень дорогим для преступников. По мнению заместителя начальника департамента информационной безопасности Центробанка, если этот вид мошенничества и будет развиваться, то использовать его будут не против обычных граждан, а против собственников крупных компаний.