Злоумышленник путем свободного доступа проник в помещение и, похитив 2 мобильных телефона, скрылся. Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа столицы задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице города Москвы.Сообщение о краже поступило в полицию 28 августа. Злоумышленник путем свободного доступа проник в помещение и, похитив 2 мобильных телефона, скрылся. Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей.По данному факту следователем отдела МВД России по Нижегородскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления на Ставропольской улице полицейскими задержан ранее судимый житель Москвы. Похищенное имущество изъято.В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк