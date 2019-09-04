Гости поздравили ветерана со столь значимой датой, пожелали ему крепкого здоровья и вручили поздравительный адрес и подарок от лица руководства УВД по ЮВАО...

Ветерану Великой Отечественной войны Александру Павловичу Локову в этом году исполнилось 92 года.Поздравить ветерана и бывшего сотрудника органов внутренних дел Александра Павловича Локова прибыли председатель Совета ветеранов при УВД Николай Маслов, милиционер в отставке подполковник милиции Николай Жигачев и врио начальника Отделения морально-психологического обеспечения майор внутренней службы Ольга Тумашевич.В годы войны Александр Павлович Локов был призван в ряды Красной армии, после чего был направлен в 160 полк НКВД города Королева Московской области. В возрасте 24 лет ветеран поступил на службу в органы внутренних дел в городе Бабушкин Мытищинского района Московской области на должность участкового милиционера и прослужил 10 лет. Также бывший сотрудник правоохранительных органов служил оперуполномоченным и заместителем начальника отделения милиции по политико-воспитательной работе. Службу свою Александр Павлович закончил в должности начальника 52 отделения милиции города Москвы. Удостоен медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», награжден многими ведомственными памятными знаками.В честь праздника сотрудники окружного Управления поздравили Александра Павловича Локова со столь значимой датой, пожелали крепкого здоровья и вручили поздравительный адрес и подарок от лица руководства УВД юго-востока. В свою очередь ветеран был растроган и поблагодарил гостей за заботу и участие в его жизни.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18