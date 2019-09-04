УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Зубрия Евгения Николаевича 1941 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Зубрия Евгения Николаевича 1941 года рождения, который 1 сентября 2019 года ушел из дома в поселении Воскресенское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 75-80 лет, рост 176 см, среднего телосложения, волосы седые.Был одет: черная утепленная кепка, черная кожаная куртка, серые брюки, белые кроссовки, шерстяной пиджак.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79