Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, используя ранее найденный ключ, открыл автомобиль, завел его и уехал...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 48-летнего приезжего, подозреваемого в краже автомобиля.В территориальный отдел полиции поступило заявление от жительницы района. Она сообщила, что у нее пропал принадлежащий ей автомобиль марки «Тойота», который ранее она припарковала на Рублевском шоссе.Материальный ущерб составил 1 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 48-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, используя ранее найденный ключ, открыл автомобиль, завел его и уехал.В настоящее время похищенный автомобиль изъят и в скором времени будет возвращен владелице.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников правонарушения.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93