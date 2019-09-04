Руководство УВД по СВАО в торжественной обстановке сказало детям теплые слова напутствия, пожелало им удачи в учебном году...

Сотрудники УВД по СВАО приурочили посещение подшефного детского дома «Алые Паруса» к празднованию начала учебного года – Дню знаний. Для ребят, а особенно для первоклашек, это очень ответственный день, ведь они идут в первый класс.Руководство УВД по СВАО в торжественной обстановке сказало детям теплые слова напутствия, пожелало им удачи в учебном году.Праздничные мероприятия, которые провели сотрудники полиции, порадовали не только малышей, но и всех воспитанников детского дома. Свое умение показали сотрудники центра профессиональной подготовки УВД по СВАО – дети увидели приемы борьбы, тактику и основы защиты. Приятным сюрпризом для воспитанников стало выступление кинологической службы, во время которого дети смогли самостоятельно выполнить трюковые элементы со служебной собакой. Также в рамках праздника сотрудники ГИБДД УВД по СВАО предоставили детям возможность посидеть за рулем служебной техники, включить проблесковые маячки и даже использовать специальные сигналы.По окончании праздника сотрудники ГИБДД УВД по СВАО вручили детям памятные подарки с памяткой о правилах поведения на дорогах.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29