В ночь с 3 на 4 сентября был совершен налет на студию известного режиссера ТриТэ. Неизвестные разбили окно в здании, где располагается детище Никиты Михалкова.

ночь с 3 на 4 сентября был совершен налет на студию известного режиссера "ТриТэ".Неизвестные разбили окно в здании, где располагается детище Никиты Михалкова.В полициюпозвонил охранник. Стражи порядка оперативно выехали по адресу Козихинскийпереулок, 11.Правоохранители установили,что витражное стекло было разбито стулом, сообщает сайт. При этом непонятно, где дебоширы еговзяли. Сейчас полиция занимается розыском хулиганов, а Никите Михалковупредстоит подсчитать убытки от порчи здания.Материал дополняется