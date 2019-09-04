В
ночь с 3 на 4 сентября был совершен налет на студию известного режиссера ТриТэ.
Неизвестные разбили окно в здании, где располагается детище Никиты Михалкова.
В
ночь с 3 на 4 сентября был совершен налет на студию известного режиссера "ТриТэ".
Неизвестные разбили окно в здании, где располагается детище Никиты Михалкова.
В полицию
позвонил охранник. Стражи порядка оперативно выехали по адресу Козихинский
переулок, 11.
Правоохранители установили,
что витражное стекло было разбито стулом, сообщает сайт. При этом непонятно, где дебоширы его
взяли. Сейчас полиция занимается розыском хулиганов, а Никите Михалкову
предстоит подсчитать убытки от порчи здания.
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