В центральном матче восьмого тура российской премьер-лиги Спартак на поле домашней Открытие Арены проиграл Зениту со счетом 0:1. По итогам встречи Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал оба клуба.

В центральном матче восьмого тура российской премьер-лиги "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" проиграл "Зениту" со счетом 0:1. По итогам встречи Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал оба клуба."Болельщики "Спартака" вывесили три несогласованных баннера и два баннера с оскорбительным содержанием, помимо этого фанаты красно-белых использовали пиротехнику и бросали ее на поле, а также скандировали оскорбительные выражения, – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Спорт-Экспресс". – Болельщики "Зенита" использовали пиротехнические средства и скандировали оскорбительные выражения".Таким образом, "Спартак" суммарно оштрафован на 425 тысяч рублей: 190 тысяч рублей за пиротехнику, 60 тысяч – за оскорбительные выражения, 75 тысяч и 100 тысяч – за несогласованные и оскорбительные баннеры соответственно. "Зенит" же оштрафован на 140 тысяч рублей: 90 тысяч – за пиротехнику, 50 тысяч – за оскорбительные кричалки.Напомним, после восьми туров чемпионата России "Зенит" с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше. В следующем туре петербуржцы 15 сентября примут "Арсенал", а москвичи в тот же день сыграют с "Уралом".