Эдгард Запашный сообщил о том, что в немецкой клинике был экстренно прооперирован его брат – художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный. Внезапно обострившаяся старая травма грозила ему параличом, но врачи в очередной раз спасли знаменитого дрессировщика.

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный сообщил о том, что в немецкой клинике был экстренно прооперирован его брат – художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.В своем "Инстаграме" он написал о том, что Аскольд отработал представление 1 сентября на обезболивающих, а затем его госпитализировали."Внезапно обострившаяся травма угрожала ему параличом", — сообщил Эдгард Запашный, добавив, что уговаривал брата не выходить на манеж.Он также опубликовал фото 2014 года, когда Аскольду Запашному вставили в спину железную конструкцию, которая держит позвоночник и позволяет дрессировщику самостоятельно передвигаться.Аскольд уже вышел из наркоза после операции и даже оставил сообщение в "Инстаграме" и фото с больничной койки. "Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Аскольд Запашный (@askoldzap) 3 Сен 2019 в 1:29 PDTОн поблагодарил всех за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления, особо оценив профессионализм "гениальных врачей", которые уже не в первый раз превращают его "из инвалида в работоспособного человека"."Постараюсь быстро реабилитироваться и снова вернуться в строй", — пообещал Аскольд Запашный.