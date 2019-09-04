Вашингтон ввёл новые санкции против Тегерана. На этот раз – в отношении иранского космического агентства и двух его исследовательских институтов.

Вашингтон ввёл новые санкции против Тегерана. На этот раз – в отношении иранского космического агентства и двух его исследовательских институтов.Якобы, ведомство причастно к деятельности, связанной с распространением оружия массового уничтожения – заявили в Госдепе. По словам госсекретаря Майка Помпео, США не позволят Ирану использовать программу космических запусков, как прикрытие для разработок баллистических ракет.На прошлой неделе США заявили, что Иран якобы неудачно попытался запустить ракету с космодрома имени Имама Хомейни, отмечает телеканал "Россия 24". За что и попал в новый санкционный список, который означает заморозку активов в Штатах и запрет для американских граждан и компаний вести бизнес с фигурантами этого чёрного списка.