Народный артист СССР Василий Лановой обратился к жителям Москвы с призывом не слушать оппозиционного блогера Алексея Навального и проголосовать на выборах в столичный парламент за тех кандидатов, которых тот объявил провластными. Актер отметил, что эти люди работают на благо своей страны и своего города.

Народный артист СССР Василий Лановой обратился к жителям Москвы с призывом не слушать оппозиционного блогера Алексея Навального и проголосовать на выборах в столичный парламент за тех кандидатов, которых тот объявил "провластными". Актер отметил, что эти люди работают на благо своей страны и своего города.Василий Лановой призвал москвичей не идти на поводу у оппозиционера. "Навальный опять призывает вычеркивать? Почему мы должны каждый год слышать эту фамилию?", – заметил народный артист СССР. Он подчеркнул, что сам поступит прямо противоположно тому, о чем говорит блогер."Он призывает голосовать против "провластных" кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100%", – подчеркнул актер. Свою позицию он убедительно аргументировал. "Эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы", – уверен Василий Лановой. Он добавил, что его совершенно не интересует, что по поводу того или иного кандидата думает Алексей Навальный.Тем временем, в СМИ появился . В нем содержатся 45 кандидатов – по одному на каждый избирательный округ Москвы. Например, жителям Басманного, Красносельского и Мещанского районов, а также Сокольников (45 избирательный округ) советуют отдать свой голос за Валерию Касамару.В пятом избирательном округе, согласно "списку Ланового", стоит поддержать Романа Бабаяна. В первом – Андрея Титова, а в 25-м – Людмилу Стебенкову. Полный перечень кандидатов по всем округам Москвы опубликован в "Российской газете".Напомним, выборы депутатов Московской городской думы пройдут в единый день голосования 8 сентября. В 2019 году жители трех избирательных округов столицы при желании смогут принять участие в эксперименте и опробовать процедуру электронного голосования. Для этого им надо было подать соответствующую заявку в период с 24 июля по 4 сентября включительно.