Ранее гранит, которым были облицованы стены крепости, полностью не чистили.

Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге, которую заложили в 1703 году, очистили от вековой грязи. Об этом говорится на сайте Музея истории Петербурга.С 1780-х годов, когда плиты были установлены, гранит сильно потемнел. Частичная очистка проводилась в середине 20 века, но лишь в августе 2019 былао решено провести комплексное очищение.Для этого применялась пескоструйная обработка, которая позволила максимально бережно добиться необходимого результата.