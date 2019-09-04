Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске. С гостями мероприятия он поделился историей о том, как сын поведал ему про покупку наркотиков и оружия через Сеть.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске. С гостями мероприятия он поделился историей о том, как сын поведал ему про покупку наркотиков и оружия через Сеть.Александр Лукашенко рассказал о том, как разговор с его 15-летним сыном Николаем помог ему лучше подготовиться к выступлению на международной конференции по борьбе с терроризмом. Просматривая текст президент Белоруссии обратил внимание на термин DarkNet и поинтересовался у своего отпрыска, знает ли он, что это такое. Ответ Коли Лукашенко шокировал отца."Он меня поразил: по полочкам разложил то, что я вообще не слышал", – признался Александр Лукашенко. "Если хочешь наркотики, оружие купить – это эта сеть", – повторил он краткую, но исчерпывающую характеристику DarkNet, которую ему за завтраком дал сын. "Я подумал: пацаненок, который вообще, как мне казалось, далек от этого, знает лучше, чем я. Наверное, есть о чем подумать", – заключил президент Белоруссии.Отметим, ранее Коля Лукашенко успел шокировать всех пользователей, и в особенности – пользовательниц, Сети из России и Белоруссии. Обитатели интернета увидели, как сильно изменился сын президента Белоруссии, из ребенка превратившись в молодого мужчину.