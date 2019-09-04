На переправе через Керченский пролив очередной ажиотаж. Рабочие разбирают сооруженные не так давно конструкции. С официальным сообщением выступила пресс-служба Крымского моста.

На переправе через Керченский пролив очередной ажиотаж. Рабочие разбирают сооруженные не так давно конструкции. С официальным сообщением выступила пресс-служба Крымского моста."Совсем недавно показывал вам, как рабочий мостстроился, моргнул – и его уже разбирают. Еще раз моргну – и ваши внуки будутфото с хештегом #крымскиймост публиковать" – такое сообщение появилось вофициальном аккаунте Крымского моста в Twitter.Ранее сообщалось, водолазы начали демонтировать временныеконструкции в Керченском проливе, с помощью которых бетонировались опорыпереправы и вбивались сваи. Для проведения работы были организованытехнологические площадки в виде металлических конструкций. На них разместиликраны и другое оборудование, а также помещения для строителей Крымского моста.Длина самых больших площадок составляет 100 метров, их весдоходит до четырех тысяч тонн. С них строители возводили опоры, которыеподдерживают судоходные арки Крымского моста.Сейчас на переправе ожидают первый поезд. Железнодорожнаячасть Крымского моста откроется до конца года. Первый технологический поезд попереправе прошел в прошлом месяце.В настоящее время завершается обустройство инженерныхсистем, настраивается сигнализация, ведутся работы над водоснабжением иосвещением переправы. Планируется, что пропускная способность железнодорожнойчасти составит почти 50 пар поездов в сутки.Позаботились и о безопасности. На подходах к железнодорожнойчасти Крымского моста будут действовать досмотровые комплексы. Устройствоопределяет тип и массу груза во время его движения.Поезда по переправе соединят крупнейшие города полуострова сМосквой, Санкт-Петербургом, ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском,Воркутой. Приобрести билеты на поезда через можно будет уже всентябре.