На переправе через Керченский пролив очередной ажиотаж. Рабочие разбирают сооруженные не так давно конструкции. С официальным сообщением выступила пресс-служба Крымского моста.
На переправе через Керченский пролив очередной ажиотаж. Рабочие разбирают сооруженные не так давно конструкции. С официальным сообщением выступила пресс-служба Крымского моста.
"Совсем недавно показывал вам, как рабочий мост
строился, моргнул – и его уже разбирают. Еще раз моргну – и ваши внуки будут
фото с хештегом #крымскиймост публиковать" – такое сообщение появилось в
официальном аккаунте Крымского моста в Twitter.
Ранее сообщалось, водолазы начали демонтировать временные
конструкции в Керченском проливе, с помощью которых бетонировались опоры
переправы и вбивались сваи. Для проведения работы были организованы
технологические площадки в виде металлических конструкций. На них разместили
краны и другое оборудование, а также помещения для строителей Крымского моста.
Длина самых больших площадок составляет 100 метров, их вес
доходит до четырех тысяч тонн. С них строители возводили опоры, которые
поддерживают судоходные арки Крымского моста.
Сейчас на переправе ожидают первый поезд. Железнодорожная
часть Крымского моста откроется до конца года. Первый технологический поезд по
переправе прошел в прошлом месяце.
В настоящее время завершается обустройство инженерных
систем, настраивается сигнализация, ведутся работы над водоснабжением и
освещением переправы. Планируется, что пропускная способность железнодорожной
части составит почти 50 пар поездов в сутки.
Позаботились и о безопасности. На подходах к железнодорожной
части Крымского моста будут действовать досмотровые комплексы. Устройство
определяет тип и массу груза во время его движения.
Поезда по переправе соединят крупнейшие города полуострова с
Москвой, Санкт-Петербургом, ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском,
Воркутой. Приобрести билеты на поезда через можно будет уже в
сентябре.