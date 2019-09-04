В Твери откроют единственную в стране лабораторию молекулярно-генетических и клеточных селекций лубяных культур. Центр будет создан при поддержке Минобрнауки РФ. Для региона это ценнейший проект, передает ГТРК Тверь.

В Твери откроют единственную в стране лабораторию молекулярно-генетических и клеточных селекций лубяных культур. Центр будет создан при поддержке Минобрнауки РФ. Для региона это ценнейший проект, передает ГТРК "Тверь".Молекулярно-генетическая лаборатория будет заниматься изучением ДНК различных сортов льна. Каждому семечку присвоят свой паспорт. Благодаря этому аграриям будет проще получить хороший урожай этой культуры.Подобных центров в России пока нет. Поэтому ученые считают его открытие настоящим прорывом. Заниматься селекцией тверские генетики будут не случайно, они имеют огромный опыт. В регионе действуют институты льна, плодородия земель и механизации льноводства.Новая лаборатория получит новейшее оборудование. "Мы подготовили несколько образцов. Теперь нужно определить, какие в них есть маркеры и найти их в генетическом коде. После этого мы сможем сообщить селекционерам, какие сорта имеют эти маркеры", — пояснил заведующий лабораторией, кандидат биологических наук Игорь Ущаповский.Специалисты центра геномной селекции со стопроцентной точностью определят чистоту отдельных семян и степень засорения сортов льна. Сейчас их больше шестидесяти. Ученым предстоит найти самые чистые и качественные. Молекулярную генетику можно назвать высшим пилотажем в науке.Это аппарат для гель-документирования. Здесь получают окончательные результаты по выделению ДНК. "На примере этого лета можно понять, что климат продолжает меняться и необходимо искать новые варианты. Теперь мы можем определить оптимальный с этой точки зрения селекционный материал, который в будущем сможет дать лучшие посевы", — рассказал ведущий научный сотрудник, к.х.н Тарас Базанов.На то, чтобы информация появилась в компьютере уходит всего несколько минут. После того, как ученые выделят ДНК из растений, будет создана общая база данных российских сортов льна. Впереди — большие открытия."На мировом рынке сейчас очень большая конкуренция. Зарубежные страны тоже ведут аналогичную работу. Мы должны поддерживать уровень", — заявил директор федерального научного центра лубяных культур Роман Ростовцев.Научный центр лубяных культур существует всего год, однако уже имеются хорошие наработки. Новая лаборатория молекулярно-генетических и клеточных селекций лубяных культур откроется в конце года. Проект уже получил поддержку из регионального и федерального бюджета. Тверь поможет поднять льноводство не только в Верхневолжье, но и во всей стране.