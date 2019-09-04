Иранский танкер Адриан Дария 1, ранее известный как Грейс 1, уже больше суток не передаёт свои координаты. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, передающее устройство на борту судна было отключено в ночь на вторник.

Иранский танкер "Адриан Дария 1", ранее известный как "Грейс 1", уже больше суток не передаёт свои координаты. Как сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс", передающее устройство на борту судна было отключено в ночь на вторник.Тогда танкер находился примерно в 80 километрах от Бейрута, маневрировал у побережья Сирии, но морскую границу не пересекал. На прошлой неделе госсекретарь США Помпео заявил, что "Адриан Дария 1" направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого.В июле иранский танкер задержали в Гибралтаре – по подозрению в поставках нефти в Сирию – в нарушение санкций ЕС, напоминает телеканал "Россия 24". В субботу американский Минфин объявил, что вводит санкции против этого танкера и его капитана. США предупредили другие страны, что помощь судну, освобожденному Гибралтаром, будут расценивать как поддержку террористов.