Следящий за модными трендами 22-летний житель Подмосковья ненадолго приобщился к прекрасному - кроссовкам именитого бренда за 300 тысяч рублей, которые оказались у него в руках благодаря газовому баллончику.

Следящий за модными трендами 22-летний житель Подмосковья ненадолго приобщился к "прекрасному" — кроссовкам именитого бренда за 300 тысяч рублей, которые оказались у него в руках благодаря газовому баллончику, сообщает столичное управление МВД. Злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения.Молодой человек тщательно подготовился к встрече с мечтой — курьера с товаром он дожидался во дворе дома по улице Малые Каменщики, продумав пути к отступлению. Последний расположился на скамейке и поздно заметил "клиента" с газовым баллончиком в руках. Надо отдать должное курьеру, он долго сопротивлялся и пытался добраться до кроссовок, однако безуспешно — ими завладел налетчик.Впрочем, дорогостоящая обувь пробыла у него в руках менее минуты, поскольку находившиеся рядом друзья потерпевшего бросились в погоню, так что грабителю пришлось выбросить пакет.Молодой человек скрылся, но вскоре в его квартиру наведались стражи порядка. Там они обнаружили шапку-балаклаву и медицинские маски, после чего отпираться стало бессмысленно. Оперативники полагают, что для подозреваемого в разбое это не первый криминальный эпизод.