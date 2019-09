3 сентября в возрасте 74 лет умер известный немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг. Мужчина снимал многих топ-моделей и актрис, в числе которых Настасья Кински, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наталья Водянова и многие другие. Также Петер Линдберг создал совместные проекты с Карлом Лагерфельдом, Джорджо Армани.

3 сентября в возрасте 74 лет умер известный немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг.Об этом сообщается на официальной странице мужчины в Instagram: "С большой грустью мы объявляем о кончине Петера Линдберга". После смерти фотографа остаются его супруга, четыре сына и семь внуков. "Он оставляет большую пустоту", — отмечается в сообщении.Посмотреть эту публикацию в InstagramIt is with great sadness that we announce the passing of Peter Lindbergh on September 3rd 2019, at the age of 74. He is survived by his wife Petra, his first wife Astrid, his four sons Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph and seven grandchildren. He leaves a big void.Публикация от Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh) 4 Сен 2019 в 1:31 PDTЛиндберг родился в Польше 23 ноября 1944 года, вырос в ФРГ. В художественной школе он начал изучать живопись, но затем увлекся фотографией. В 1973 году Линдберг стал рекламным фотографом.Мужчина снимал многих топ-моделей и актрис, в числе которых Настасья Кински, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наталья Водянова и многие другие. Также Петер Линдберг создал совместные проекты с Карлом Лагерфельдом, Джорджо Армани.