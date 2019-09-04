Накаунуне мир моды столкнулся с ужасной потерей. Из жизни ушел один из самых выдающихся фотохудожников в fashion мире – Петер Линдберг.

Накаунуне мир моды столкнулся с ужасной потерей. Из жизни ушел один из самых выдающихся фотохудожников в fashion мире – Петер Линдберг.Немецкий фотограф умер в возрасте 75 лет. В СМИ об этом сообщили его ближайшие родственники.На данный момент причина его смерти остается загадкой. Семья отказалась афишировать эти подробности.Петер был действительно профессионалом своего дела. Его фотографии многократно публиковались в различных культовых журналах – Vogue, Esquire, Rolling Stone и другие.Среди его моделей было много легендарных женщин: Мадонна, Шэрон Стоун, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд. Линдберг приложил свою руку и к успеху российской модели – Натальи Водяновой. В 2015 году он снимал ее для обложки Esquire.Помимо этого немецкий фотограф делал постеры для культовых фильмов. Одними из лучших по праву считаются "Голод" с Катрин Денев и Сьюзан Сарандон и "Поговори с ней" Педро Альмадовара.Отметим, Петер обнаружил у себя интерес к фотографии еще в раннем детстве. Он всерьез увлекся ею в начале 70-х годов и стал рекламным фотографом. Спустя пару лет переехал в Париж из немецкого Дуйсбурга. Именно в столице Франции ему удалось начать успешную карьеру и прославить свое имя на весь мир.