ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Курязовой Вероники Курязовны, 23.06.1998 года рождения...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Курязовой Вероники Курязовны, 23.06.1998 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 18 июня 2019 года ушла из дома на Елецкой улице, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, рост 170 см, лицо круглое, волосы до плеч каштанового цвета, карие глаза.Была одета: в клетчатую рубашку в бордово-синюю клетку, светло-синие джинсы, черные сланцы, сумка клатч черного цвета с цепочкой серебряного цвета.Особые приметы: на кисти правой руки шрам от ожога.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22