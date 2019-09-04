Скидку можно получить на оплату госуслуги по оформлению заграничного паспорта, а также внутреннего паспорта гражданина РФ...

Отделение по вопросам миграции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что оплатить пошлину на государственные услуги можно со скидкой 30% при использовании сайта www.gosuslugi.ru.Скидку можно получить на оплату госуслуги по оформлению заграничного паспорта, а также внутреннего паспорта гражданина РФ.Для того чтобы оплатить госпошлину по льготному тарифу, следует выполнить ряд необходимых действий:Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.Подождите, пока будет выставлен счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате.Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:Банковская карта (Mastercard, Visa, Мир).Электронный кошелек (Webmoney).Мобильный телефон (Федеральные операторы).Если все условия соблюдены, то вы получите скидку на любую госпошлину и платите:не 300, а 210 рублей за выдачу и замену российского паспорта по возрасту или смене Ф.И.О.;не 1500, а 1050 рублей за восстановление утраченного или похищенного российского паспорта и за замену по непригодности;не 5000, а 3500 рублей за оформление загранпаспорта нового образца;не 2000, а 1400 рублей за оформление загранпаспорта старого образца.Также обращаем ваше внимание, что оплатить госпошлину со скидкой можно через мобильное приложение Госуслуг.Льготный тариф будет действовать до 1 января 2021 года, в соответствии с Налоговым кодексом РФ.Информацию о портале вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ТиНАО http://тинао.мск.мвд.рф, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79