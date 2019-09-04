Федеральный проект Детство без опасности запускается в этом году в 30 регионах. В их числе и Оренбургская область. Старт будет объявлен 12 сентября на территории Областного перинатального центра.

Федеральный проект "Детство без опасности" запускается в этом году в 30 регионах. В их числе и Оренбургская область. Старт будет объявлен 12 сентября на территории Областного перинатального центра.Как информирует ГТРК "Оренбург", проект "Детство без опасности" направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. он рассчитан на три года. На на базе перинатальных центров и родильных домов для будущих родителей будут организованы обучающие тренинги по основным правилам перевозки детей в автомобиле, а также правилам перехода проезжей части с коляской.