По словам бухгалтера одного из брендовых магазинов, в ходе проведенной ревизии выявлена недостача денежных средств в размере 6 миллионов 300 тысяч рублей...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Тверскому району задержали женщину, подозреваемую в присвоении крупной суммы денежных средств организации.В полицию с заявлением обратилась главный бухгалтер одного из брендовых магазинов, которая сообщила, что в ходе проведенной ревизии в кассе магазина, расположенного на улице Петровка, выявлена недостача денежных средств в размере 6 миллионов 300 тысяч рублей.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции по месту жительства в Булатниковском проезде задержали подозреваемую – 51-летнюю москвичку. Установлено, что женщина работала в данном магазине кассиром и, используя служебное положение, совершила противоправное деяние. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60