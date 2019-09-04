На шахте Скочинского в Донецке произошел взрыв. Сейчас там работают пиротехники и реанимационная группа МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

На шахте Скочинского в Донецке произошел взрыв.Как сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики, сейчас на шахте работают пиротехники и реанимационная группа МЧС.По данным Донецкого агентства новостей, взрыв прогремел на поверхности — на пустыре, который не задействован в производстве. В результате погиб сотрудник шахты.Причины взрыва пока неизвестны. Расследованием займется специальная межведомственная комиссия. Инцидент на производственный процесс не повлиял.Шахта находится на западной окраине Донецка. От нее до линии соприкосновения 10 километров.