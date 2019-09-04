Водитель грузовика выехал на встречную полосу

Водитель грузовика выехал на встречную полосуПоздним вечером 3 сентября у 44 дома по улице Чайковского произошла авария. По предварительной информации регионального УМВД, водитель грузовика ехал в сторону проспекта Ленина. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.В результате аварии водитель газели и его пассажирка - 2-летняя девочка получили ушибы, их отправили на лечение домой. Водителю легкового автомобиля понадобилась госпитализация.