04.09.2019

2019-09-04 20:55:23

В Ижевске насмерть сбили пенсионерку

В Ижевске 70-летнюю пенсионерку насмерть сбил автомобиль. Уточняется, что на женщину совершил наезд водитель ГАЗ-2705. Транспортное средство двигалось задним ходом к месту выгрузки. Другие подробности происшествия не приводятся, пишет .