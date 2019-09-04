В Кинешме отец и мать школьницы избили ее одноклассницу, девочка получила сотрясение мозга. Свидетелями происшествия стали несколько подростков, один из которых снял стычку на видео.

В Кинешме отец и мать школьницы избили ее одноклассницу, девочка получила сотрясение мозга, сообщает издание "168 часов". Свидетелями происшествия стали несколько подростков, один из которых снял стычку на видео.Описанные события произошли еще 3 августа у хирургического отделения местной больницы. Отец пострадавшей девочки рассказал, что на его дочь напала мать одноклассницы, с которой школьница поссорились около года назад.Что послужило причиной обострения конфликта, так, что в него оказались втянуты родители, не уточняется. На кадрах видно, как женщина бьет школьницу по лицу, таскает за волосы и удерживает на земле. Ее супруг тоже успел приложить руку, но быстро отошел в сторону.Пострадавшая девочка получила сотрясение головного мозга. После публикации видео к расследованию подключились стражи порядка. Кроме того, как сообщили "Ивтелерадио" в региональном управлении МВД, к решению проблемы подключилась и уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская.