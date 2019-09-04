Жители надеются на скорейший ремонт, особенно учитывая сложности с проездом в утренние часы.

Провал в асфальте образовался на дороге, ведущей к школе в микрорайоне "Солнечный" Красноярска, сообщают местные жители в социальных сетях.Стоит отметить, что и сама дорога, и школа – только открылись. Однако, взаимоотношения у местных жителей с дорогой, ведущей к образовательному учреждению, сразу не заладились. В первый день учебы родители стали отвозить детей на уроки и встали в пробку. На учебный второй день дорога не выдержала – и на ней образовался провал, который ждет ремонта."Надеемся, провал в скором времени устранят, особенно, учитывая сложности с проездом в утренние часы. А пока, будьте внимательны на дороге", - пишут местные жители.Аналогичная ситуация недавно произошла в Ярославской области. Там тоже провалился асфальт на только что построенной дороге. Дорогу сдали в середине июля. Теперь подрячику предстоит ремонт.