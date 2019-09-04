Тринадцать дней продолжались поиски 15-летнего Василия К. в Приморье, который ушел в лес за грибами и потерялся. Найти его удалось только с помощью военнослужащих, которые на спецтехнике добрались до отрезанного паводком района.

Тринадцать дней продолжались поиски 15-летнего Василия К. в Приморье, который ушел в лес за грибами и потерялся. Найти его удалось только с помощью военнослужащих, которые на спецтехнике добрались до отрезанного паводком района.Подросток пропал днем 23 августа, когда из лесозаготовительного лагеря в районе поселка Тигровый отправился по грибы, однако не смог найти обратную дорогу.Уже на второй день к поисковой операции подключились подразделения Росгвардии, МЧС, лесной охраны. Волонтёры через соцсети искали добровольцев, готовых искать ребёнка в глухой тайге. За почти 10 суток 300 человек обследовали более 200 квадратных километров. Привлекали и вертолеты, и квадрокоптеры.Сам мальчик спокойно рассказывает, как он вышел к реке и несколько дней питался грибами, пока не добрался до пасеки в пяти километрах от села Отрадное."Вышел на поля, пошел по полям, по дороге, переплыл через речку вышел на пасеку и там я жил до 4 числа. Почему так долго не сообщали? -Связи не было. Там речка разлилась, там охранник ходил на речку, кричал", — поведал Василий.Спасатели уже рассматривали худшие версии, поскольку в районе поисков то и дело встречались следы тигров и кабанов. Было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, отец и сестра мальчика попали под подозрение. Все сомнения развеяли военнослужащие, которые на автомобиле "Урал" преодолели разлившуюся после паводка реку Лефан и добрались до пасеки.Сейчас подросток проходит медобследование, но кадры свидетельствуют о том, что для него долгое путешествие по тайге прошло без последствий.