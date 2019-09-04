В реанимацию московской клиники с сильнейшим отравлением медикаментами попала туристка из Бразилии. Накануне она с мужем ходила по ресторанам, в том числе употребляла алкоголь. Когда же пара вернулась в гостиницу, женщина выпила снотворное, поскольку не могла уснуть из-за громкого храпа мужа.

В реанимацию одной из московских клиник с сильнейшим отравлением от успокоительных таблеток попала туристка из Бразилии. Она находится в столице России вместе с супругом. Накануне пара ходила по ресторанам, где супруги в том числе употребляли алкоголь.Когда же они вернулись в гостиницу, женщина выпила снотворное, поскольку не могла уснуть из-за громкого храпа мужа, сообщает сайт телеканала РЕН.Как рассказал супруг бразильянки, на такой случай таблетки всегда были при ней. Вероятно, выпитые после алкоголя, они и сыграли роковую роль.По факту госпитализации гражданки другого государства проводится проверка.