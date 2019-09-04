Фигуранты похитили деньги и вещи на сумму более 42 000 рублей.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины без определённого места жительства. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия, в 2018 году фигурант проник в дачные дома, расположенные в Петушинском районе, откуда похитил ЖК телевизоры. Ущерб, причиненный собственникам, составил 42 500 рублей.После поступивших в дежурную часть заявлений от собственников дачных домов сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых злоумышленник был задержан.Фигурант в содеянном сознался. Похищенное имущество мужчина продал по заниженной стоимости, а деньги потратил на личные нужды.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к двум эпизодам преступной деятельности.В совершении имущественного преступления обвиняется жительница Муромского района, которая, по версии следователей, в июле текущего года похитила кошелек с деньгами у покупателя магазина. Обвиняемая заметила, как мужчина, положив кошелек на прилавок, стал рассматривать товар. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленница поставила свою сумку на кошелек и незаметно похитила его. Сумма причиненного ущерба составила около 3 000 рублей.Злоумышленницу задержали сотрудники патрульно-постовой службы на одной из улиц Мурома.В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.