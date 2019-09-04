В торжественной обстановке десять иностранных граждан дали клятву соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.

В ОМВД России по Петушинскому району состоялась церемония принесения Присяги гражданина Российской Федерации иностранными гражданами, получившими российское гражданство.В торжественной обстановке 10 уроженцев ближнего зарубежья зачитали текст Присяги и подтвердили свое желание соблюдать Конституцию и законодательство страны, уважать ее культуру и традиции, а также исполнять обязанности граждан Российской Федерации. Стоит отметить, что среди принимавших Присягу были шесть граждан Украины, получивших гражданство в минимальные сроки в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 187 от 29.04.19 г. «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».В мероприятии приняли участие временно исполняющая обязанности начальника отделения по вопросам миграции майор полиции Любовь Виноградова и член Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району Владимир Асташкин, которые поздравили иностранных граждан с поворотным этапом в их жизни.В ответ на добрые пожелания новые граждане России выразили благодарность сотрудникам отделения по вопросам миграции за доброжелательность и теплый прием.