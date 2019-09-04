Эксперты обратили внимание на странность в поведении президента Украины Владимира Зеленского. До этого у главы государства диагностировали серьезное заболевание, из-за которого он не может выполнить предвыборные обещания.

Эксперты обратили внимание на странность в поведении президента Украины Владимира Зеленского. До этого у главы государства диагностировали серьезное заболевание, из-за которого он не может выполнить предвыборные обещания.Зеленский – умный, грамотный и находчивый человек, свободнообщающийся со своей аудиторией, моментально способный реагировать на самыесложные темы, отметил главред немецкого журнала "World Economy" АлександрСосновский. Однако после победы на выборах эксперт начал замечать за украинскимлидером странности.По словам журналиста, последнее время Зеленский выступаетисключительно по бумажке. "Неужели все эти темы, о которых он говорит икоторые он затрагивает, настолько важны, что он должен говорить от "а" до "я" скаждым пунктом", – недоумевает Сосновский.Он предположил, что Зеленскому либо пишут тексты выступленийи он не может от них отклоняться, либо он совершенно не контролирует ситуацию ивынужден опираться на написанное в бумажке. "Думаю, проблема совсем вдругом. Думаю, он себе не представлял, куда он попал", – сказал Сосновский вэфире телеканала "Россия-1".Президент Украины – инфантильный и нерешительный человек,уверены некоторые эксперты. ждет, что дела за него будут решатьдругие, а сам боится проявить инициативу. Бывший министр иностранных делНезалежной Леонид Кожара назвал состояние президента "детскойболезнью".Также популярно мнение, что не участвует вуправлении государством, выполняя роль "говорящей головы" напубличных мероприятиях. Дескать, управление страной сосредоточил в своих рукахглава офиса президента, юрист Андрей Богдан – бывший адвокат олигарха ИгоряКоломойского.