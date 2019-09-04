Сразу несколько источников в Сети, а также
СМИ распространили информацию о том, что, возможно, телеведущая находится в
интересном положении. Сама Ксении Собчак пока эти слухи не комментирует.
Сразу несколько источников в Сети, а также
СМИ распространили информацию о том, что, возможно, телеведущая находится в
интересном положении. Сама Ксении Собчак пока эти слухи не комментирует.
Впервые информация о вероятной беременности звезды появилась после
того, как поклонники заметили округлившийся живот Ксении Собчак в
документальном фильме "Беслан. День незнаний". В кадре телеведущая появилась в
черной одежде, которая подчеркнула изменения в ее фигуре.
Позднее данную информацию подтвердили
инсайдеры, сообщает . Уже 13 сентября 37-летняя Ксения Собчак
должна выйти замуж за режиссера Константина Богомолова.
Напомним, поклонники заговорили о романе светской львицы и режиссера
еще в конце 2018 года. Сначала телеведущая игнорировала сообщения журналистов,
но позднее все-таки подтвердила скорый развод с актером Максимом Виторганом.
Отметим, Богомолов в соцсетях регулярно
признается Ксении Собчак в любви, называя ее женщиной мечты. А в начале августа
стало известно, что звездная пара собирается пожениться. Теперь в сети судачат,
что влюбленные решили поспешно устроить свадьбу из-за беременности .
Как писали "Дни.ру", свою
первую беременность знаменитость также не афишировала. В 2016 году, когда живот
уже нельзя было скрыть под свободными нарядами, подтвердила
скорое материнство. В ноябре сыну звезды Платону исполнится три года.