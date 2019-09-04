Сразу несколько источников в Сети, а также СМИ распространили информацию о том, что, возможно, телеведущая находится в интересном положении. Сама Ксении Собчак пока эти слухи не комментирует.

Сразу несколько источников в Сети, а такжеСМИ распространили информацию о том, что, возможно, телеведущая находится винтересном положении. Сама Ксении Собчак пока эти слухи не комментирует.Впервые информация о вероятной беременности звезды появилась послетого, как поклонники заметили округлившийся живот Ксении Собчак вдокументальном фильме "Беслан. День незнаний". В кадре телеведущая появилась вчерной одежде, которая подчеркнула изменения в ее фигуре.Позднее данную информацию подтвердилиинсайдеры, сообщает . Уже 13 сентября 37-летняя Ксения Собчакдолжна выйти замуж за режиссера Константина Богомолова.Напомним, поклонники заговорили о романе светской львицы и режиссераеще в конце 2018 года. Сначала телеведущая игнорировала сообщения журналистов,но позднее все-таки подтвердила скорый развод с актером Максимом Виторганом.Отметим, Богомолов в соцсетях регулярнопризнается Ксении Собчак в любви, называя ее женщиной мечты. А в начале августастало известно, что звездная пара собирается пожениться. Теперь в сети судачат,что влюбленные решили поспешно устроить свадьбу из-за беременности .Как писали "Дни.ру", своюпервую беременность знаменитость также не афишировала. В 2016 году, когда животуже нельзя было скрыть под свободными нарядами, подтвердиласкорое материнство. В ноябре сыну звезды Платону исполнится три года.