Мероприятие было проведено в целях улучшения качества работы по подготовке кадровых резервов, повышения уровня профессионального мастерства сотрудников полиции...

В целях улучшения качества работы по подготовке кадровых резервов, повышения уровня профессионального мастерства и совершенствования организаторских навыков сотрудников, предполагаемых к назначению на вышестоящие должности, на базе УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве был проведен учебно-методический сбор, в котором приняли участие 198 человек.На занятиях были рассмотрены следующие темы:- «Порядок и особенности документирования преступлений, совершаемых с использованием телекоммуникационных технологий. Проблемные вопросы, возникающие в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности по данному направлению, и меры, направленные на их решение». Занятие проводил заместитель начальника 8 отдела 3 оперативно-разыскной части УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Игнатов Евгений Олегович;- «О внесении изменений в Федеральный закон „О службе в органах внутренних дел Российской Федерации“ и внесение изменений в отдельные законодательные акты». Занятие проводил заместитель начальника УК УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник 2 отдела полковник внутренней службы Канишевский Дмитрий Олегович;- «Особенности организации избирательных процедур на выборах депутатов Московской городской Думы в 2019 году». Занятие проводил член Московской городской избирательной комиссии, кандидат юридических наук Реут Дмитрий Алексеевич;- «Новые возможности по реализации избирательных прав с сотрудниками полиции на выборах 8 сентября 2019 года. Роль и место общественных наблюдателей в системе правоотношений на выборах в Москве». Занятие проводил член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, сопредседатель Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, член Научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, кандидат юридических наук Борисов Игорь Борисович.По окончании теоретической части учебно-методического сбора УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве было организовано тестирование сотрудников на знание действующего законодательства, регламентирующего деятельность органов внутренних дел Российской Федерации.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве