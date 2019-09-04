Вакцинация против гриппа стартовала в Москве в среду, 4 сентября. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Сегодня с 08:00 для москвичей работают прививочные кабинеты в поликлиниках и мобильные пункты вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать по пути на работу или учебу, что очень удобно и не занимает много времени, — уточнил руководитель столичного Департамента здравоохранения.Он отметил, что 31 прививочный пункт будет работать рядом с 29 станциями метрополитена, еще три — у станций Московского центрального кольца, один — недалеко от железнодорожной платформы и два — в отделениях Мои документы.Помимо этого жители столицы смогут сделать прививку в городских парках, где каждый день с 08:00 до 22:00 дежурят медики в павильонах Здоровая Москва. Для того чтобы пройти вакцинацию, нужно иметь при себе российский паспорт. Об этом пишетмэра Москвы.