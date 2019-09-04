Хэйтеры восприняли фильм телеведущей День незнаний о Беслане как пиар. Ксения Собчак получила в Instagram море оскорбительных комментариев.

Хэйтеры восприняли фильм телеведущей "День незнаний" оБеслане как пиар. Ксения Собчак получила в Instagram море оскорбительныхкомментариев.Светская львица отреагировала на нападки в свой адрес оченьболезненно. По словам Ксении Собчак в соцсети, она давно привыклажить в окружении агрессии и уже спокойно воспринимала ее, никогда не удаляя злобныезамечания. Знаменитость верила, что когда-то настанет момент и разумвосторжествует.Однако в этот раз жестокие слова пользователей соцсетивывели Ксению Собчак из колеи, причинив боль. "Позор тебе, Ксюха", "Не надобыло… Лучше "Дом-2" снимай. А еще лучше не снимай ничего", – высказалисьфолловеры. "Разум не побеждает. Побеждает ненависть и нежелание думать", – ответилаоплеванная злопыхателями звезда.Бывший муж , актер Максим Виторган тоже прокомментировал посттелеведущей. Он написал теплые слова в адрес экс-супруги. "Ксюш, ты молодец! Эта работа – твоя гордость. И останетсяименно она. Пена осядет", – утешил он и пообещал, что когда-нибудь покажет этукартину их сыну Платону.Какписали "Дни.ру", представила фильм о трагедии вБеслане в День знаний. Повествование в картине происходит отлица очевидцев событий 2004 года. Напомним, утром 1 сентября 2004 года группа террористовзахватила школу в Беслане. Праздник превратился в три дня ада для сотен детей,их родителей и учителей. Более тысячи заложников, 334 погибших, из которых 186– дети.