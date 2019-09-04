Хэйтеры восприняли фильм телеведущей День незнаний о
Беслане как пиар. Ксения Собчак получила в Instagram море оскорбительных
комментариев.
Хэйтеры восприняли фильм телеведущей "День незнаний" о
Беслане как пиар. Ксения Собчак получила в Instagram море оскорбительных
комментариев.
Светская львица отреагировала на нападки в свой адрес очень
болезненно. По словам Ксении Собчак в соцсети, она давно привыкла
жить в окружении агрессии и уже спокойно воспринимала ее, никогда не удаляя злобные
замечания. Знаменитость верила, что когда-то настанет момент и разум
восторжествует.
Однако в этот раз жестокие слова пользователей соцсети
вывели Ксению Собчак из колеи, причинив боль. "Позор тебе, Ксюха", "Не надо
было… Лучше "Дом-2" снимай. А еще лучше не снимай ничего", – высказались
фолловеры. "Разум не побеждает. Побеждает ненависть и нежелание думать", – ответила
оплеванная злопыхателями звезда.
Бывший муж , актер Максим Виторган тоже прокомментировал пост
телеведущей. Он написал теплые слова в адрес экс-супруги. "Ксюш, ты молодец! Эта работа – твоя гордость. И останется
именно она. Пена осядет", – утешил он и пообещал, что когда-нибудь покажет эту
картину их сыну Платону.
Как
писали "Дни.ру", представила фильм о трагедии в
Беслане в День знаний. Повествование в картине происходит от
лица очевидцев событий 2004 года. Напомним, утром 1 сентября 2004 года группа террористов
захватила школу в Беслане. Праздник превратился в три дня ада для сотен детей,
их родителей и учителей. Более тысячи заложников, 334 погибших, из которых 186
– дети.