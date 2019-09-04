Правоохранители изъяли 2 килограмма психотропных веществ

Правоохранители изъяли 2 килограмма психотропных веществСотрудники УФСБ России по Владимирской области пресекли деятельность владимирца, причастного к сбыту наркотических веществ в особо крупном размере.По версии следствия, в марте этого года мужчина незаконно приобрел смеси, которые содержат амфетамин. Мужчина прятал их в тайнике, который он оборудовал в переднем бампере своей машины.Затем злоумышленник попытался продать наркотики, но его задержали. Правоохранители изъяли 2 килограмма психотропных веществ. За совершенное преступление владимирец получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.