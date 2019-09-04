Тела пилотов учебно-боевого Су-25УБ, который разбился в Ставропольском крае, обнаружены. Они находятся в самолете.

Тела пилотов учебно-боевого Су-25УБ, который разбился в Ставропольском крае, обнаружены. Они находятся в самолете, пишет агентство ТАСС со ссылкой на военную прокуратуру.Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение 3 августа в 38 километрах от аэродрома в городе Буденновске. Сначала сообщалось, что пилоты смогли катапультироваться, журналисты уточняли, будто спасатели даже заметили купола парашютов. Однако эта информация не подтвердилась.Это был плановый полет, он проходил без вооружения. Как стало известно СМИ из источников в силовых структурах региона, пилоты Су-25 пытались выполнить маневр "мертвая петля", но не смогли вывести самолет из пикирования и врезались в землю.Пока полеты штурмовиков Су-25 приостановлены. Военная прокуратура начала проверку по факту катастрофы.