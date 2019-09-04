Полицейские задержали подозреваемого в краже телефонов Федора Бондарчука и Евгения Миронова. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Все произошло на съемочной площадке популярной телепрограммы, которую режиссер Федор Бондарчук ведет уже много лет. Он интервьюировал художественного руководителя театра Наций, актера Евгения Миронова.

Полицейские задержали подозреваемого в краже телефонов Федора Бондарчука и Евгения Миронова. Ранее он был судим за аналогичное преступление.На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, установленной на здании кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице в столице, видно, как человек средней комплекции сначала долго слоняется на крыльце, делая вид что кого-то ждет, а затем входит в двери. Через некоторое время он пулей вылетает из здания."Сообщение о краже поступило в полицию 28 августа. Было установлено, что злоумышленник проник в помещение, где похитил два мобильника, после чего скрылся. Материальный ущерб составляет 130 тысяч рублей. По данному факту следователи МВД РФ города Москвы возбудили дело по статье 158 УК РФ", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.Украденные телефоны принадлежали звездам. Все произошло на съемочной площадке популярной телепрограммы, которую режиссер Федор Бондарчук ведет уже много лет. Он интервьюировал художественного руководителя театра Наций, актера Евгения Миронова. Смартфоны знаменитости оставили в гримерке и только к концу съемочного дня обнаружили пропажу.Подозреваемый в краже, как выяснилось, и сам не без актерских способностей. Он проник на площадку и вел себя настолько естественно, что окружающие приняли его за члена съемочной группы, осветителя или инженера, который занимается оборудованием. Сейчас злоумышленник арестован. Как выяснилось, он уже был судим. На левом плече мужчины изображена татуировка кота. КОТ — это аббревиатура, которая означает "Коренной обитатель тюрьмы".Пока смартфоны актерам не вернули, они являются вещественными доказательствами. Но главное, что их нашли, ведь у знаменитостей были там и ценные записи, и нужные телефоны.